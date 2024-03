Dilemme en vue pour Tedesco ? Carlo Ancelotti donne une date de retour pour Thibaut Courtois

Thibaut Courtois devrait être de retour bien plus tôt qu'on le pensait. Le gardien de but du Real Madrid pourrait revenir dès les quarts de finale de la Champions League, a fait savoir Carlo Ancelotti ce mercredi !

En fin d'année dernière, lors d'une interview qui avait fait grand bruit, Thibaut Courtois avait assuré qu'il ne participerait pas à l'Euro 2024. Le gardien de but du Real Madrid estimait en effet que s'il revenait sur les terrains après sa rupture des ligaments, ce serait bien trop tard pour retrouver un niveau suffisant. Son objectif était de se concentrer sur la fin de saison au Real, assurait-il.

Une décision compréhensible, d'autant plus dans le contexte tendu qui l'entoure chez les Diables Rouges en ce moment. Domenico Tedesco se retrouvait aussi en quelque sorte soulagé de ce dossier si pressant, à savoir le retour - ou non - de Courtois en sélection.

Mais finalement, le débat pourrait bien être rouvert, car Thibaut Courtois est en train de battre tous les pronostics. Déjà de retour à l'entraînement depuis plusieurs jours, il pourrait faire son retour bien plus tôt que prévu. Ce mercredi, en conférence de presse d'après-match, Carlo Ancelotti a donné une date de retour surprenante pour son gardien de but.

Domenico Tedesco va encore entendre parler de Courtois

"Thibaut Courtois et Eder Militao (lui aussi victime d'une rupture des ligaments, nda) pourraient être de retour dès les quarts de finale", a en effet révélé le coach madrilène. Cela signifie un retour dès le début du mois d'avril pour Courtois, avec encore deux bons mois et de nombreux matchs à haute intensité pour retrouver la forme. Dans ce contexte, on en prend le pari : le dossier Courtois en sélection sera à nouveau évoqué la semaine prochaine lors des questions à Tedesco...