Les fans du Standard en grosse colère... et bientôt suivis par d'autres clubs ? : "Les droits des supporters payeurs, on en parle ?"

La rencontre entre le Standard et l'AS Eupen, prévue comme toutes les autres le dimanche 17 mars à 18h30, pourrait être déplacée et jouée la veille. Une possibilité qui amène la grogne générale chez les supporters.

Tout a commencé avec le communiqué publié par le Standard de Liège, ce mercredi matin. Si les Rouches sont mathématiquement sauvés avant la 30ᵉ et ultime journée de la phase classique (il faudrait une victoire de Louvain à Bruges pour éviter ce scénario), la rencontre entre le Matricule 16 et Eupen, initialement prévue le dimanche 17 mars à 18h30 (comme toutes les autres), pourrait se jouer la veille.

🎟 Les 𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐞𝐫𝐬 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 pour #STAEUP sont en vente (⚠ la date est susceptible de changer) 👉 https://t.co/XrOJxMYa7M 🔍



🎟 De 𝐥𝐚𝐚𝐭𝐬𝐭𝐞 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 voor #STAEUP zijn te koop (⚠ de datum zal mogelijk nog veranderen) 👉 https://t.co/4nq3YgDaCb 🔍#RSCL… pic.twitter.com/Fe0PpBNmxI — Standard de Liège (@Standard_RSCL) March 6, 2024

En effet, la Pro League a fait savoir aux différents clubs que les matchs qui n'auront plus d'enjeu direct (Anderlecht - Courtrai, Louvain - Malines, Antwerp - Union et STVV - Bruges pourraient aussi être dans le cas) seront disputés le samedi soir, ou le dimanche à 13h pour la RUSG et le Club, qui joueront en Coupe d'Europe le jeudi soir. Une nouvelle et une possible situation qui ont amené la grogne générale, notamment dans le chef des supporters Liégeois.

Et la raison est évidente. Lors de la réception d'Eupen, le PHK 04 fêtera ses 20 ans et a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Personne ne veut manquer le rendez-vous et il nous revient que, dans le chef des supporters, et pas seulement ceux qui occupent le deuxième étage de la T4, beaucoup avaient déjà pris un jour de congé pour s'assurer de ne pas manquer le spectacle.

© photonews

Les supporters du Standard ne veulent pas avancer le match et le font savoir

La possibilité de voir la rencontre avancée change donc la donne, et pas qu'un petit peu. Certains ont essayé de réagir, comme le club de supporters des Fidel's Ardennes (basé à Vaux-sur-Sûre, à proximité de Bastogne) et son président, Erwin Grandjenet, qui a envoyé un mail commun à la Pro League et au Standard de Liège pour tenter d'obtenir de plus amples explications.

"C'est mal comprendre notre organisation. La réservation du bus, les frais liés aux changements,.. Un bus coûte entre 700€ et 1300€ ! Vous allez me dire que ce n'est pas de votre ressort, que les droits TV,... Et les droits des supporters payeurs, on en parle ?", peut-on lire dans ce mail qui nous est parvenu, ce jeudi.

Erwin Grandjenet est loin d'être le seul et, sur les réseaux sociaux, les commentaires négatifs à l'égard de la Pro League, de son CEO et de son diffuseur vont bon train. Des messages presque identiques, avec une demande claire : celle de ne pas déplacer l'horaire du match et de maintenir le dimanche 17 mars, à 18h30.

Laissés sans réponse par la Pro League, les Fidel's Ardennes n'ont pas dit leur dernier mot

Le Standard a répondu à ce mail des Fidel's Ardennes, précisant que le club n'avait pas son mot à dire sur la situation. Il est clair que, pour eux aussi, voir la date d'un match changer une petite semaine avant le coup d'envoi n'a rien de pratique. Les mesures de sécurité, la présence policière, l'organisation générale de la soirée et bien d'autres choses doivent être revues en un rien de temps, un calvaire.

De son côté, la Pro League n'a pas encore répondu au mail reçu, et ne le fera probablement jamais. Erwin Grandjenet n'est pourtant pas seul, puisqu'il nous revient que d'autres clubs de supporters auraient également tenté de contacter la Pro League, en vain.

Le club des Fidel's Ardennes ajoute qu'il soutient le Standard ainsi que les démarches qu'il pourrait faire pour éviter toute modification dans ce délai très serré. "La Pro League aime-t-elle les supporters qui vont au stade ? Poser la question est déjà y répondre" conclut Erwin Grandjenet, qui attend impatiemment une avancée positive de la situation... comme tout le monde.