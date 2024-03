La Gantoise à la dérive : "C'est triste à voir"

Rien ne va plus à La Gantoise. En course pour le titre il y a encore quelques mois, le club a complètement dégringolé au classement et risque même de ne pas participer aux Play-offs 1.

7e de Pro League à égalité de points avec Genk et le Cercle de Bruges (43), La Gantoise garde encore ses chances de se qualifier pour les Play-offs 1. Cela passera par un résultat ce dimanche face au leader, l'Union. Transféré cet été de La Gantoise vers le club bruxellois, Alessio Castro-Montes s'est adressé au Nieuwsblad avant les retrouvailles. Le latéral ne voit pas la situation sportive de son ancien club d'un bon oeil. "C'est dommage de voir qu'après un si bon départ - qui n'a jamais fonctionné les années précédentes - ils ont soudainement calé. Ils savaient à l'avance que le mois de janvier serait difficile à cause de la Coupe d'Afrique et de la Coupe d'Asie, mais cela les a tout de même mis en difficulté. De plus, certains joueurs importants sont partis et cela se ressent."