📷 Voici ce qui devrait être le nouveau maillot extérieur des Diables Rouges

A quelques jours de l'officilisation, il y a eu de nouvelles fuites concernant les maillots des Diables. Réponse : ce jeudi à Louvain-la-Neuve !

Depuis plusieurs mois, on a vu circulé des photos concernant les probables nouveaux maillots des Diables Rouges pour l'Euro 2024. Ce jeudi, officiellement, ils devraient être révélés en même temps que la sélection de Domenico Tedesco pour les deux matchs amicaux face à l'Irlande et l'Angleterre.

Cependant, et comme très souvent dans ce genre de situation, il y a eu une fuite et on peut désormais savoir à quoi devrait ressembler le maillot extérieur des Diables.

Les Diables rendent hommage à Tintin

Le dessus de maillot bleu en hommage à Tintin faisait partie des rumeurs mais on peut désormais voir un short brun pour vraiment confirmer le clin d'oeil au célèbre reporter.

Pour les plus patients, la confirmation de ces nouvelles tuniques tombera ce jeudi 14 mars au musée Hergé de Louvain-la-Neuve.