Jean Butez ne se fait pas d'illusions : "Ça ne suffirait pas en Play-offs 1..."

L'Antwerp s'est imposé au petit trot ce samedi sur le terrain de Courtrai (0-1). Les Anversois ont validé leur ticket pour les Play-offs 1.

Face à un Courtrai vraiment faible, l'Antwerp a assuré le strict minimum. Ils ont certes dominé la rencontre, mais n'ont pas du tout évolué à leur meilleur niveau. Jean Butez, le gardien anversois, attend évidemment mieux en Play-offs 1, face aux 5 autres meilleurs équipes du pays.

"C'était une rencontre excitante jusqu'au bout. C'est vrai que c'est aussi bien de savoir gagner comme ça, même si Courtrai n'a pas eu d'énormes occasions", a déclaré Butez à Eleven.

"On aurait pu tuer le match un peu plus tôt. On doit être plus tueurs, surtout si on se retrouve dans de telles situations dans les Play-offs. Il faut que nous donnions tout, jusqu'au bout."