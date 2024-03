Belle récompense pour un joueur de l'Union, rappelé en sélection pour la première fois depuis 2018

Gustaf Nilsson (26 ans) est à nouveau international suédois. Pour la première fois depuis 2018, l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise a été appelé pour défendre les couleurs de la Suède, et est donc là récompensé de sa belle saison.

Nilsson profite là d'un changement à la tête de la sélection : Jon Dahl Tomasson (47 ans) a remplacé Janne Andersson, qui avait quitté ses fonctions suite à l'échec lors des qualifications pour l'Euro 2024. La Suède avait terminé troisième du groupe F, qu'avait dominé la Belgique.

L'attaquant unioniste, auteur de 12 buts et 6 passes décisives cette saison, ne comptait jusque là que 2 caps avec la Suède. Il avait cependant déjà marqué un but, en amical face au Danemark le 11 janvier 2018. Sa sélection a été chaleureusement saluée par ses coéquipiers, qui ont appris la nouvelle en même temps que lui, au moment d'arriver à Istanbul.

Gustaf Nilsson got called up for the Swedish national team. 🇸🇪



And we all found out when we landed in Istanbul! 🤩 pic.twitter.com/C4Y18PxQ82