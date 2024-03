Bruno Irlès confirme la terrible nouvelle : la saison cauchemardesque d'un cadre du RWDM est terminée

De retour de blessure, mais victime d'une rechute, Alexis De Sart doit être opéré. Sa saison avec le RWDM est terminée.

C'est une nouvelle catastrophe qui vient frapper le promu et son milieu de terrain. Victime d'une blessure à la cuisse à la fin du mois de septembre, Alexis De Sart avait mis de nombreux mois pour faire son retour avec le RWDM.

Revenu progressivement au milieu du mois de février, en disputant dix minutes contre Genk et vingt-quatre minutes à Courtrai, le médian de 27 ans a été victime d'une rechute et savait déjà qu'il manquerait la fin de la phase classique.

Saison terminée pour Alexis De Sart (RWDM)

Toutefois, son entraîneur, Bruno Irlès, vient d'annoncer en conférence de presse une nouvelle encore moins réjouissante. La saison d'Alexis De Sart est terminée, il va devoir se faire opérer. Il n'aura disputé que sept matchs sous ses nouvelles couleurs, pour deux passes décisives et 19% de temps de jeu, seulement.

"Sa situation est beaucoup plus compliquée que prévu. Il a vécu des rechutes à répétition pendant toute la saison et va être opéré afin de les éviter. Il ne reviendra que l'an prochain."

Néanmoins, le T1 molenbeekois indique que le transfert estival du club va garder un rôle important dans la course au maintien. "Il a un état d'esprit très positif, il est là aux entraînements et reste derrière ses coéquipiers. On aura besoin de lui pour insuffler un état d'esprit positif pendant les play-downs et il le sait" retranscrivent nos confrères du Soir.

Alexis De Sart a été titulaire lors des cinq premiers matchs de la saison, et puis c'est tout. Cinq premiers matchs durant lesquels le promu a empoché deux victoires (contre OHL et Malines) et décroché un partage au Standard. Peut-être, qu'avec lui, la situation des pensionnaires du stade Edmond Machtens aurait été différente.