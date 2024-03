Catastrophe pour le RWDM en pleine lutte pour le maintien

Le club bruxellois est en pleine lutte pour le maintien cette saison et rien n'est encore assuré. Un joueur manquera cependant à l'appel pour la fin de la phase classique.

A quelques jours d'un derby très important face au Sporting d'Anderlecht, le RWDM voit sa saison noire s'assombrir encore plus. En effet, Alexis De Sart devrait être absent durant trois semaines.

Selon les informations du Soir, le milieu de terrain du RWDM a été victime d'une rechute alors qu'il revenait de sa blessure à la cuisse dont il souffrait depuis septembre.

Pas de derby pour De Sart

Absent plusieurs mois, De Sart avait repris le chemin des terrains récemment mais il vient d'être arrêté net dans son élan. Alors que la phase classique ne compte que deux rencontres, il est donc acté qu'il manquera le derby face à Anderlecht et le déplacement au Cercle.

Si mathématiquement rien n'est fait, le RWDM a peu de chances de décrocher un maintien via les Europe Playoffs et devra probablement assuré son avenir via les Playdowns cette saison.

Des Playdowns auxquels Alexis De Sart pourrait participer si sa blessure est moins grave que prévu et s'il est capable de revenir en forme dans trois semaines.