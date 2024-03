Une dernière journée de tous les dangers : voici les différents scénarios possibles pour le top 6 et les Playdowns

Ce week-end, la Pro League aborde la dernière journée de sa phase classique. Et pour beaucoup d'équipes, l'enjeu est encore bien présent.

L'Union Saint-Gilloise (69 points), Anderlecht (63), le Club Bruges (51) et l'Antwerp (51) sont désormais assurés de participer aux Champions' Play-off. Saint-Trond (37) et le Standard (31) sont les seules équipes assurées de participer aux Europe Play-offs.

De leur côté, KAS Eupen (24), le RWDM (23) et Courtrai (21) doivent surtout récolter des points pour assurer leur place en Jupiler Pro League lors des play-downs.

Pour sept autres équipes, il y a encore un enjeu lors de la dernière journée. Ainsi, tout peut encore se jouer. Nous allons donc passer en revue la dernière journée et ses différents scénarios éventuels.

La lutte pour les Champions' Play-off (4 équipes pour deux places):

5. Racing Genk (46 points, 12 victoires, différence de buts de +20)

6. Malines (45 points, 13 victoires, différence de buts de +6)

7. Cercle Bruges (44 points, 13 victoires, différence de buts de +6)

8. La Gantoise (44 points, 11 victoires, différence de buts de +10)

Genk a donc les meilleures chances. En cas de victoire, le Racing est assuré de terminer parmi les six premiers, tout comme Malines. Le Cercle Bruges et La Gantoise doivent espérer qu'au moins deux autres prétendant perdent des points.

Les Buffalos ne dépasseront même pas Genk en cas de match nul des Limbourgeois. Le nombre de matchs gagnés est le premier critère en cas d'égalité de points, ce qui avantage Malines et Cercle Bruges, mais la différence de buts pourrait également prévaloir en deuxième critère.

Lutter pour le maintien (3 équipes pour une place en play-downs):

11. Westerlo (29 points, 7 victoires, différence de buts de -12)

12. Charleroi (29 points, 7 victoires, différence de buts de -17)

13. OHL (26 points, 6 victoires, différence de buts de -14)

Pour OHL, c'est très clair. Ils doivent gagner pour avoir une chance de terminer à la 12e place et ainsi éviter les Playdowns. Westerlo et Charleroi ont besoin d'un point pour assurer leur place en Jupiler Pro League.

Charleroi a une moins bonne différence de buts que Westerlo. Si les deux équipes perdent et qu'OHL gagne, ce seraient donc les Zèbres qui en patiraient. Si OHL gagne avec un but d'écart, que Westerlo perd avec un but d'écart et que Charleroi ne perd pas, alors on regarde le nombre de buts marqués (en faveur des Campinois).

Le programme de la dernière journée :

Samedi 18h 15 : Standard - Eupen

Samedi 20h45 : Anderlecht - Courtrai

Dimanche 13h30 : Saint-Trond - Club de Bruges

Dimanche 16h : Union - Antwerp

Dimanche 18h30 : Gand - Charleroi

Dimanche 18h30 : Louvain - Malines

Dimanche 18h30 : Cercle de Bruges - RWDM

Dimanche 18h30 : Westerlo - Genk