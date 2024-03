Le regard d'Ivan Leko est déjà tourné vers la saison prochaine et l'entraîneur du Standard espère construire quelque chose de nouveau. Pour cela, il faut se servir du positif retenu cette saison comme base et continuer à travailler.

Place à une vision plutôt moyen terme et axée sur la saison prochaine pour le Standard désormais, après le maintien acquis la semaine dernière grâce à la défaite de Louvain à Bruges.

Kostas Laifis, parmi les meilleurs depuis l'arrivée d'Ivan Leko

Pour commencer à construire, Ivan Leko doit s'appuyer sur les bases mises en place cette saison, mais elles ne sont pas nombreuses. En conférence de presse, vendredi, le coach des Rouches a cité les points qui, selon lui, étaient les plus positifs depuis son arrivée.

"Nos performances lors des cinq premiers matchs étaient bonnes, malgré les résultats. On a promu quelques joueurs en équipe A et on leur a donné leur chance comme Sahabo et Price, ils sont devenus titulaires. Si je dois parler individuellement, Laifis, qui est dans les trois meilleurs joueurs depuis que je suis là" a lancé le T1, en référence à la situation tendue dans laquelle se trouve le Chypriote cette saison.

"Ce sont les choses qui sont bonnes. On a aussi pu voir au début que, lorsque l'on est complets et que l'on s'entraîne bien, tous les joueurs comprennent notre manière d'attaquer et de défendre. On essaie de construire quelque chose de nouveau et j'espère qu'à la fin des Play-Offs 2, on va reconnaître le Standard."