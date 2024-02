Pourquoi Kostas Laifis, autorisé à se trouver un nouveau club, termine finalement la saison au Standard ?

L'international chypriote, qui verra son contrat se terminer le 30 juin prochain, avait la possibilité de rejoindre le club de son choix. Il terminera finalement la saison au Standard de Liège, malgré un intérêt du Dinamo Zagreb.

Depuis l'arrivée d'Ivan Leko, au tout début du mercato hivernal, Merveille Bokadi et Kostas Laifis peuvent chercher un nouveau club. En fin de contrat le 30 juin prochain, les deux défenseurs centraux ne font pas partie des plans de la saison prochaine et pouvaient, dès cet hiver, négocier avec un nouvel employeur.

Si les offres tardaient à arriver, Kostas Laifis a été approché par le Dinamo Zagreb, en début de semaine. Les Croates avaient placé deux noms sur leur liste : l'arrière central du Standard, en numéro 2, derrière le joueur de Lyon et ancien de Liverpool, Dejan Lovren.

Toutefois, le joueur de 30 ans a discuté avec le Dinamo Zagreb et a immédiatement averti la direction liégeoise, qui a décidé de prendre une décision radicale. En effet, les dirigeants du Standard ont demandé à Laifis de rester jusqu'en fin de saison, bien qu'ils n'auraient pas freiné de potentielles négociations plus avancées, selon nos informations.

Kostas Laifis termine finalement la saison au Standard : comment ça se fait ?

Redevenu titulaire depuis les blessures de Vanheusden, Ngoy et Hautekiet, le Chypriote a fait le choix d'écouter son employeur actuel et de mettre fin aux discussions avec les Croates, qui ont jusqu'à ce jeudi minuit pour valider leurs derniers transferts.

La direction du Standard et Ivan Leko ont estimé qu'un joueur de la trempe de Laifis, présent au club depuis huit saisons et joueur le plus expérimenté du noyau, pouvait encore apporter sa pierre à l'édifice dans cette course au sauvetage. De plus, le Chypriote ne voulait pas abandonner son salaire, conséquent, que le Dinamo Zagreb n'était pas vraiment en mesure de lui offrir.