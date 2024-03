Rappelé chez les Diables, Aster Vranckx fait le point : "Nous traversons une période difficile"

Domenico Tedesco a rendu sa liste des 26 pour les deux matchs amicaux à venir. Le joueur de Wolfsburg faisait partie des heureux élus.

Aster Vranckx faisait partie de la liste des 26 Diables Rouges qui ont été appelés par Domenico Tedesco en vue des deux rencontres amicales de cette fin du mois de Mars face à l'Irlande et l'Angleterre.

Il est là pour donner des options au milieu de terrain derrière Amadou Onana et il espère évidemment avoir du temps de jeu puisque les dernières semaines ont été compliquées avec Wolfsburg.

Des temps compliqués à Wolfsburg pour Vranckx

En effet, il n'a joué que 40 minutes lors des quatre dernires matchs avec son club. Dans des propos retranscris par Le Soir, Vranckx explique qu'il se sent en forme après s'être remis de sa blessure. "Nous traversons une période difficile avec le club. Un nouvel entraîneur (NDLR : Ralph Hasenhüttl) vient d’arriver. J’espère que l’on pourra faire preuve d’ambition avec l’équipe et que le coach y contribuera", a-t-il ajouté.

Concernant ce rassemblement des Diables Rouges, le médian belge se veut très calme et se dit "content" d'avoir été appelé. "Chaque rassemblement est une bonne opportunité de se montrera", a-t-il expliqué.

"Le sélectionneur Domenico Tedesco me laisse une grande liberté, le lien avec lui est assez bon. Il me demande simplement de faire ce que je veux et je suis ses directives tactiques."