Thierry Henry : "On parle souvent de Mbappé, mais..."

Ancien coach assistant des Diables Rouges, Thierry Henry entraîne désormais les Espoirs de la France. Pour les Jeux Olympiques, il pourrait bien compter dans ses rangs une légende de l'Equipe de France.

Dans une interview accordée au Parisien, Thierry Henry s'est montré très admiratif envers Antoine Griezmann. L'ancien entraîneur des attaquants des Diables Rouges le considère comme "le joueur le plus sous-côté qui existe". Rien que ça.

Henry a comparé le cas Griezmann à celui de Kylian Mbappé, qui déchaîne les passions et dont le talent hors-norme est salué constamment. "Souvent, on parle de Kylian, tellement à juste titre que je suis même pour qu’on en abuse. Mais Griezmann… Regardez ses passes et ses buts. Dites-moi qui dans l'histoire pouvait bien jouer aux quatre postes offensifs comme lui? Il n’y en a pas beaucoup… Grizou fait partie de ceux-là!", s'est exprimé Henry.

Si on a parlé de Mbappé chez les Bleuets pour les Jeux Olympiques, Griezmann serait quant à lui très intéressé par l'idée. Même si l'Atlético ne le verrait pas vraiment d'un bon oeil. "Ce serait un rêve pour moi. Si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire pour les faire. J'ai envie. J'ai envie de vivre ça de l'intérieur", avait déclaré Griezmann dans un entretien accordé au Monde.