Le début des ennuis à La Gantoise, mais le jeune prodige parti raconte une autre histoire : "Je n'ai pas pu refuser"

La Gantoise a laissé partir quelques piliers en hiver, au grand mécontentement de Hein Vanhaezebrouck, qui a pointé à plusieurs reprises sa direction comme la raison de la grande chute et de la non-qualification en Play-Offs 1 des Buffalos. Mais Malick Fofana raconte une autre histoire.

La Gantoise a fait savoir à l'entourage de Malick Fofana qu'une offre intéressante était sur la table, celle de l'Olympique Lyonnais. Mais ensuite, tout dépendait entièrement du joueur lui-même. "C'était une surprise", a-t-il déclaré à notre micro, lors de la conférence de presse des Diablotins organisée ce mercredi à Tubize.

"Le jour avant notre départ en stage, La Gantoise a informé mon entourage que Lyon avait fait une offre intéressante. Si je voulais partir, un transfert était possible."

"La décision m'appartenait. J'ai eu une discussion avec le directeur sportif de Lyon et j'ai été intéressé par un départ. Un jour plus tard, je me suis envolé pour Lyon et tout s'est vite passé."

Malick Fofana n'était pas inquiété par la position de Lyon au classement

Le fait qu'il n'ait rejoint le noyau de l'équipe première des Buffalos que quelques mois auparavant n'a pas été un obstacle pour Malick Fofana. "Je sentais que j'étais prêt pour un niveau supérieur", dit-il. "Lyon m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser et a présenté un projet sportif parfait."

"Je pouvais aller dans un club et un championnat plus importants, tout en ayant toujours des opportunités. C'était idéal pour mon développement. Le fait que Lyon était alors en position de relégation ? Je n'étais pas inquiet à ce sujet," dit Fofana. "Je savais qu'ils n'y resteraient pas longtemps."