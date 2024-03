Les clubs belges préparent les Play-Offs : Bruges gagne par le plus petit écart, Malines battu par une D1B

Plusieurs clubs belges profitent de cette trêve internationale pour s'organiser des rencontres amicales et préparer les Play-Offs. En début de journée, Anderlecht a d'ailleurs pu profiter d'un affrontement contre Zulte-Waregem pour enregistrer le retour d'un blessé de longue date (lire ici).

D'autres formations de Jupiler Pro League évoluaient aussi ce jeudi, comme le Club de Bruges. Pour le premier match de Nicky Hayen, les Blauw & Zwart se sont imposés sur le plus petit écart contre Valenciennes, grâce à un but d'Hans Vanaken.

A 1-0 win this afternoon in a friendly against Valenciennes. 🔵⚫



⚽ Hans Vanaken.