Union, Anderlecht, Standard : voici l'équipe qui a fait cartonner les audiences cette saison !

La phase classique est terminée et c'est désormais l'heure des Playoffs. Mais avant cela, petit bilan statistique des audiences en Belgique.

Le week-end dernier, la phase classique a touché à sa fin avec la 30e et dernière journée de championnat qui aura été riche en surprises et en suspense jusqu'au bout !

Alors qu'on sait désormais qui participera aux Champions Playoffs, aux Europe Playoffs et aux Playdowns, on connaît également les équipes qui ont été le plus suivi sur le petit écran.

Anderlecht domine le classement

Selon les informations de Sudinfo, en Wallonie et à Bruxelles, c'est le Sporting d'Anderlecht qui a cartonné avec une moyenne de 66.400 personnes par rencontre.

Un chiffre qui est bien supérieur à celui du... Standard qui arrivé à la deuxième place avec 60.444 spectateurs en moyenne. Mais lorsque ces deux équipes se rencontrent, c'est là que la magie opère pour les détenteurs des droits télévisuels puisque le Clasico a ramené au total 309.881 spectateurs dont 129.672 côté francophone.

L'Union est la troisième équipe la plus suivie avec une moyenne de 45.981 spectateurs et Charleroi se retrouve cinquième (39.217) derrière le Club Bruges. Mais les Carolos peuvent avoir le sourire puisque leurs matchs face au Standard et à Anderlecht complètent le top 3 des rencontres les plus suivies de la saison.