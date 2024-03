Les matchs en Irlande et en Angleterre cruciaux pour...un retour de Toby Alderweireld ?

Chaque trêve internationale, le nom de Toby Alderweireld rôde encore comme un serpent de mer autour des Diables Rouges. Cette semaine ne fait pas exception à la règle.

La possible préservation de Jan Vertonghen pour le match contre l'Angleterre et l'état de forme incertain d'Arthur Theate font de la charnière centrale l'un des plus gros points d'interrogation pour le match de ce soir en Irlande.

Comme souvent, il n'en faut pas plus pour reparler d'un éventuel retour de Toby Alderweireld chez les Diables. Contrairement au cas Witsel, Philippe Albert veut encore bien croire à un comeback du joueur de l'Antwerp, comme il l'explique dans sa chronique au journal Le Soir.

Un retour d'Alderweireld encore possible ?

"D’abord parce que lui-même ne ferme pas totalement la porte et qu’ensuite, Vertonghen peut payer le prix de l’accumulation de matchs en se blessant, par exemple. Dans ce cas de figure là, la défense aurait un besoin impératif d’un joueur cadre, expérimenté. L’Anversois serait alors le candidat tout désigné" explique-t-il.

A moins qu'Alderweireld ne revienne que comme un plan A ? "Qui sait, peut-il faire la paire avec Vertonghen au cas où Faes, Debast ou De Winter ne devait pas le satisfaire lors des deux matchs de préparation à venir. Je ne dis pas qu’il faut rappeler Alderweireld, mais c’est une solution que le sélectionneur gardera certainement sous le coude".

Domenico Tedesco prendra-t-il le risque d'appeler un joueur absent du giron des Diables Rouges depuis la Coupe du Monde au Qatar au détriment d'un jeune joueur appelé pendant la campagne de qualification ?