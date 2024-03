Quelles ambitions pour la Belgique à l'Euro ? "En gardant ça, on peut faire de belles choses", estime Domenico Tedesco

Conserver la bonne ambiance dans le groupe des Diables sera la clé pour bien prester à l'Euro, selon Domenico Tedesco. En conférence de presse, lundi, le sélectionneur national s'est exprimé sur la rencontre à Wembley, ainsi que sur les ambitions de la Belgique en Allemagne.

Domenico Tedesco et Jérémy Doku se sont présentés en conférence de presse ce lundi, la veille de leur rencontre à Wembley. Les Diables défieront l'Angleterre ce mardi soir pour un deuxième match amical lors de cette trêve internationale du mois de mars.

Le sélectionneur national a notamment évoqué le faux pas en Irlande qui, selon lui, n'ébranlera pas la confiance de son groupe (lire ici). Pendant ce temps, Jérémy Doku est revenu sur sa petite méforme survenue à partir du mois de décembre, période à laquelle il a contracté une blessure musculaire l'ayant éloigné des terrains durant un mois (lire ici).

Domenico Tedesco, qui a levé le voile sur une partie de sa composition (ici), a aussi évoqué l'ambiance positive qui règne dans le groupe des Diables. Le Germano-italien l'aime beaucoup, et estime que c'est sur quoi il faudra se baser dans trois mois, à l'Euro.

© photonews

Domenico Tedesco veut conserver la bonne ambiance dans le groupe des Diables pour l'Euro 2024

"Je suis très heureux d'être ici. C'est une très bonne équipe, qui baigne dans une fantastique atmosphère. Tout le monde vit bien ensemble, pas seulement les joueurs, mais aussi le staff. On a beaucoup voyagé ce lundi (NDLR : la conférence de presse a été retardée de trois quarts d'heure en raison des bouchons dans le centre de Londres ayant ralenti le car des Diables), mais je n'ai jamais senti de stress, car tout le monde était ensemble. J'aime beaucoup cela."

Domenico Tedesco prépare son premier grand tournoi, lui qui n'avait connu que des clubs en onze ans de carrière d'entraîneur (Leipzig, le Spartak Moscou et Schalke 04 notamment). Il n'a pas l'habitude d'être séparé de son groupe aussi longtemps et de ne le retrouver que quelques fois dans l'année, mais le sélectionneur de 38 ans s'adapte. Selon lui, la bonne ambiance du groupe sera la clé en Allemagne.

"Dommage que nous devions déjà nous quitter pour 72 ou 73 jours. J'espère que l'on va garder cette ambiance à l'Euro, que les joueurs feront preuve de bravoure et qu'ils seront fiers de jouer pour la Belgique. C'est plus important que de donner un pronostic sur le résultat, le football se joue sur les détails et tout peut très rapidement changer, les détails peuvent tout décider. C'est important de garder cette atmosphère et on aura de bonnes chances de faire de belles choses" a conclu Tedesco.