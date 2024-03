L'Ukraine défiera les Diables à l'Euro...pour le plus grand plaisir de Volodymyr Zelensky

Mélanger sport et politique est souvent un exercice périlleux. Mais vu le contexte actuel, Volodymyr Zelensky ne s'en est pas privé sur les réseaux sociaux.

Affronter un pays en guerre lors d'un match officiel est toujours délicat. C'est pourtant bien dans ce contexte que les Diables Rouges défieront l'Ukraine à l'occasion du dernier match de poule de l'Euro.

Les Ukrainiens ont en effet validé leur ticket via le barrage en renversant l'Islande en deuxième mi-temps. Le président Volodymyr Zelensky s'est empressé de saluer cette qualification sur les réseaux sociaux.

"Merci les gars ! Merci, l'équipe ! Pour des émotions fortes pour tout le pays. Pour la victoire importante et la participation à l'EURO. Pour le prouver une fois de plus : chaque fois que les Ukrainiens rencontrent des difficultés mais n’abandonnent pas et continuent à se battre, ils gagnent certainement" écrit-il.

Le football, une parenthèse pour l'Ukraine

"À une époque où l’ennemi tente de nous détruire, nous démontrons chaque jour que les Ukrainiens sont et seront. L'Ukraine est et sera ! Merci pour la victoire ! Gloire à l'Ukraine !" Il compte ainsi sur l'équipe nationale pour remettre du baume au coeur de ses concitoyens.

Ne prenant pas le risque de s'aventurer sur le terrain politico-international, Domenico Tedesco s'est, lui, contenté d'évoquer l'aspect sportif lorsqu'il a été interrogé sur le dernier adversaire du groupe des Diables Rouges à l'Euro.