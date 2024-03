La proposition du Standard pour le bien du football belge : "Certaines règles n'aident pas"

Le SL 16 est en bien mauvaise posture en D1B. Il regrette que Réginal Goreux ne puisse pas toujours disposer de l'ensemble du noyau.

Si le Standard fait grise mine en D1A, la situation n'est guère plus réjouissante pour le SL 16, bon dernier de D1B avec six points de retard sur Seraing. "Si on descend, c’est qu’on le mérite et ce sera une déception. On aimerait rester en D1B mais si on doit passer par la Nationale 1, cela peut aussi être très bon pour nos jeunes" déclare Fergal Harkin à La Dernière Heure.

Le directeur sportif des Rouches est conscient des manquements de l'équipe mais déplore tout de même une chose : "Certaines règles n’aident pas les jeunes ; par exemple, qu’un joueur ne puisse pas jouer avec l’équipe B parce qu’il était sur le banc de l’équipe A la veille".

Pour Harkin, le système actuel n'est pas adéquat : "L’équipe B devrait, à mon sens, toujours jouer le lendemain du match de l’équipe A, cela permettrait aux jeunes joueurs de pouvoir jouer et ne pas perdre du temps de jeu quand ils sont sur le banc de l’équipe A".

Fergal Harkin interpelle la fédération

En soulevant ce problème, il ne milite pas uniquement pour le bien du Standard mais pense à l'avenir du football belge : "Ça n’a pas de sens, cela n’aide pas pour le recrutement et cela coûte de l’argent. On a interpellé les autorités (la Ligue) pour demander un changement mais ce n’est pas possible. On veut continuer à former des jeunes, à les développer et qu’ils puissent s’entraîner avec le noyau pro pour certains".

L'incorporations des équipes U23 dans les divisions inférieures n'en est encore qu'à ses balbutiements. Il n'est donc pas anormal de faire face à des effets pervers. Reste à savoir ce que la fédération y sera sensible. L'avis d'un homme qui a travaillé 13 ans à Manchester City pourrait être bon à prendre.