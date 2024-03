🎥 Trop stricte ou stupide, l'exclusion d'Islam Slimani ? "Donner une deuxième jaune pour ça..."

Islam Slimani fait du bien à Malines depuis son arrivée, notamment dans la protection des ballons. Mais l'Algérien n'a toujours pas ouvert son compteur but, et a été exclu à Louvain... de manière assez stupide.

Plus de dix minutes avant le coup de sifflet final, Besnik Hasi voulait remplacer Islam Slimani, qui avait déjà écopé d'une carte jaune. Toutefois, l'attaquant algérien n'a pas voulu sortir par le côté le plus proche, et a tourné les talons pour tenter de quitter la pelouse de l'autre côté du terrain.

Un geste qui n'est pas passé auprès de l'arbitre Van Damme, qui a décidé de distribuer une seconde carte jaune à l'ancien avant du Sporting d'Anderlecht (revoir la phase ici). "Je pense que cette décision est particulièrement stricte" lançait son coéquipier, Norman Bassette, après la rencontre. "Cela me semble vraiment léger de donner une deuxième carte jaune pour ça."

🟥 | Islam Slimani avec, probablement, l’expulsion la plus ridicule de la saison… 🫣 #OHLKVM pic.twitter.com/01EkByMZSD — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) March 30, 2024

Bassette et Slimani, l'association prometteuse... mais pas encore prolifique de Malines

L'ancien du Sporting Charleroi, qui fêtera seulement son 20e anniversaire au mois de novembre, ne s'en cache pas. Jouer avec Islam Slimani, c'est quelque chose de très spécial pour lui. "Nous sommes un duo complémentaire. Il récupère souvent les ballons et je vais plutôt sur le flanc. Cela nous a, entre autres, conduit aux trois points."

De son côté, Besnik Hasi s'est également satisfait de ce duo. "Lors des derniers matchs sans Bill Antonio, nous avons manqué d'intensité et de vitesse. C'est pourquoi j'ai choisi Bassette et Slimani. Je pense qu'ils ont bien joué."

"Slimani a une occasion seul devant le but et doit faire mieux, tandis que Bassette a rencontré le magnifique réflexe de Tobe Leysen. Je sais que Norman est un attaquant qui donne beaucoup. Toujours un petit peu moins en seconde période, car il n'est pas encore en excellente forme physique. Mais ils ont été très bons."