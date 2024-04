La réaction au vitriol de Kompany après son expulsion : "J'ai toujours considéré l'arbitrage anglais comme le meilleur au monde. Mais maintenant..."

Burnley a partagé l'enjeu ce samedi face à Chelsea (2-2) et reste en ballottage défavorable en vue du maintien en Premier League.

La tension monte à Burnley. Les Clarets sont 19e de Premier League à seulement 8 journées de la fin. L'heure est désormais à la remontée au classement, ou ce sera la relégation.

Certains sentent que la situation devient de plus en plus préoccupante et ont les nerfs à vif. C'est le cas du coach de Burnley, Vincent Kompany.

Vincent Kompany charge l'arbitrage

Ce samedi contre Chelsea, le Belge a contesté la décision d'accorder un penalty aux Blues. Cela n'a pas plu à l'arbitre, qui a décidé de l'exclure.

En conférence de presse, Kompany est revenu sur son exclusion et a critiqué l'arbitrage en Angleterre. "Après le match, je me suis excusé auprès de l'arbitre Darren England pour mes mots, mais je continue à dire ce que je pense et je le dis aussi aux arbitres et aux officiels eux-mêmes : ils doivent faire mieux."

"Au cours de ma carrière, j'ai toujours considéré les arbitres anglais comme les meilleurs au monde, mais cette saison, j'ai des réserves à ce sujet. Autrefois, le bon sens prévalait. On faisait une erreur, on en riait ensemble et tout s'arrangeait. Cette année, c'est différent. Et je ne dis pas cela parce que nous sommes à l'avant-dernière place. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il y ait un penalty, mais il faut qu'il soit correct. Tout ce que je veux, c'est que l'arbitrage soit meilleur qu'il ne l'est actuellement."