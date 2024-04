Neymar fait une promesse : on sait où il jouera après l'Arabie Saoudite !

Neymar a pris une décision purement financière en quittant le PSG pour l'Arabie Saoudite. Maintenant, alors que sa carrière semble sur le déclin, le Brésilien a fait une promesse à l'un de ses anciens clubs.

En août dernier, Neymar (32 ans) créait la sensation en décidant de rejoindre l'Arabie Saoudite. La star du PSG quittait ainsi l'Europe, 10 ans après son arrivée au FC Barcelone. Une confirmation d'une forme de déclin qui s'amorçait, tant sur le plan physique que sur celui de la motivation pour Neymar.

Son passage à Al-Hilal ne s'est pas passé comme prévu puisque le Brésilien n'aura pu disputer que 3 rencontres de championnat (3 assists) avant de se blesser lourdement. Une rupture du ligament croisé qui l'éloigne des terrains depuis le mois d'octobre déjà.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Neymar n'a donc pas encore réellement pu rendre à Al-Hilal les 90 millions investis sur lui. Il devrait, sauf grosse surprise, rester une saison de plus en Arabie Saoudite. Et après ? Les rumeurs vont bon train.

Certaines l'envoyaient déjà à l'Inter Miami, où il retrouverait son ami Lionel Messi pour reformer le légendaire trio Messi-Suarez-Neymar (MSN) du Barça. Mais Neymar lui-même a fait une promesse... à Santos.

La presse brésilienne assure en effet que Neymar, en visite à Santos, aurait promis au staff et aux joueurs qu'il signerait dans son ancien club en 2025. Formé à Santos, Neymar en avait été la sensation dès son plus jeune âge, disputant 140 matchs et inscrivant 72 buts avant de signer au FC Barcelone en 2013. Un retour serait assurément une belle histoire, avec peut-être le Mondial 2026 en ligne de mire.