Le Diable Rouge a une nouvelle fois aidé son équipe à décrocher une victoire mardi soir. Et une chose est sûr : il n'a toujours pas perdu son sens de l'humour.

Mardi soir, Galatasaray a décroché une victoire importante dans sa course au titre qu'il mène face au rival Fenerbahçe. Il n'y aura eu qu'un seul but dans cette rencontre et il est signé Mauro Icardi.

Cependant, la passe décisive, elle, est venue de Dries Mertens ! Encore une fois, le Diable Rouge a été décisif pour son équipe et il signe même là son douzième caviar de la saison en championnat.

Dries Mertens commet une faute et embrasse son adversaire

Mais une autre action durant la rencontre a fait le tour des réseaux sociaux. Alors qu'il s'était projeté dans la surface, Dries Mertens a été arrêté par le gardien adverse. En sautant, il a voulu taper dans le ballon mais a touché le visage du portier en question.

Le joueur s'est plaint à l'arbitre de la rencontre et Mertens est venu s'excuser. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on le voit s'y prendre comme avec un enfant et le fameux "bisou magique".

Un beau geste plein d'humour de la part du Belge qui continue de régaler du côté d'Istanbul cette saison.