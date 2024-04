Détesté sur le terrain, adoré en dehors : Anderlecht ne sera pas trop triste de ne pas le voir jouer

Étant donné que l'Union SG n'accepte pas la proposition de suspension de deux matchs pour Christian Burgess, son cas ne sera traité que ce vendredi. Ainsi, il devrait être présent face au Cercle Bruges. Cependant, il manquera très probablement le déplacement à Anderlecht.

Lors de la 3ème journée, c'est déjà Anderlecht-Union, un match qui en dira long sur la suite des Champions' Playoffs. Alexander Blessin est pourtant dans l'impasse. Il récupère Koki Machida, qui a purgé sa journée de suspension, mais Kevin Mac Allister n'est toujours pas en forme.

Il espère que l'Argentin sera prêt d'ici deux semaines, car la probabilité que le Comité disciplinaire décide que l'exclusion de Burgess contre Genk était une sanction suffisante est... très faible. S'ils suivent le Parquet, il sera même suspendu la semaine suivante contre le Club Bruges.

Machida et Mac Allister le compensent

Anderlecht ne sera pas mécontent que Burgess ne soit pas présent. Surtout pas Kasper Dolberg. Après la dernière confrontation contre les voisins bruxellois, il a eu des problèmes aux chevilles et aux mollets pendant trois jours. C'est le jeu de Burgess. Mais il est si rusé qu'il échappe aux cartons.

C'est pourquoi il est si important pour Union, malgré les critiques qu'il reçoit maintenant sur sa vitesse. Ce n'est pas nouveau, mais avec Machida et Mac Allister beaucoup plus rapides à ses côtés, cela ne se voyait presque pas. Dimanche, Sykes et Vanhoutte, un défenseur tout aussi peu rapide et un milieu tout aussi peu rapide, étaient à ses côtés.

La force de Burgess réside dans les duels physiques et les duels aériens. Il reste l'un des meilleurs du pays dans ce domaine. Simplement un joueur agaçant que les attaquants redoutent et préfèrent éviter.

Manque contre Anderlecht

Un homme qui joue toujours à la limite et qui parfois la franchit. Ce qu'il a fait dimanche était tout simplement stupide, mais il n'avait jamais été sanctionné pour d'autres choses auparavant. Mais il ne faut pas oublier ce qu'il a déjà apporté cette saison à l'Union.

Peu importe l'impression que Burgess peut donner sur le terrain, en dehors il est doux comme un agneau. Il s'implique pour les réfugiés, il trouve toujours du temps pour les supporters, il est très apprécié dans le groupe. En tant que végétarien, il est également concerné par les problèmes environnementaux.

Il a, dans un sens, abandonné son équipe. Lors des huit affrontements précédents face à Anderlecht, qui n'a remporté aucun, il était toujours présent. Il y a eu des noms d'oiseaux dans le vestiaire mauve à son sujet. Il a le pouvoir de pénétrer dans la tête de l'adversaire.

Le fait qu'il soit très probablement absent sera accueilli par les joueurs mauves avec joie. Un facteur qui pourrait être décisif dans la lutte pour le titre ?