Robin Veldman se lâche : "Quitter Anderlecht n'était pas mon choix"

Robin Veldman est récemment arrivé du côté de Bruges. Il sera à la tête du Club NXT en Challenger Pro League. Il s'est récemment livré sur son départ d'Anderlecht.

Après avoir viré Ronny Deila, les dirigeants du Club Bruges ont promu Nicky Hayen en tant qu'intérimaire. C'est ainsi que Robin Veldman a été appelé pour prendre le poste d'entraîneur principal du Club NXT. Une nouvelle qui a été confirmée par le club à la mi-mars.

En quelques années, et avec un passage par les Ecossais de Queen's Park, il sera donc passé d'Anderlecht à Bruges. Lorsqu'il était chez les Mauves, il a entraîné les U21 du club avant de devenir entraîneut intérimaire pendant un mois et assistant de Brian Riemer par la suite.

Veldman content de la réaction de certains supporters d'Anderlecht

Son retour en Belgique et surtout à Bruges a fait du bruit du côté des supporters Mauves. Certains l'ont bien pris, d'autres un peu moins. "Je prends tout cela pour un compliment car c’est une preuve que mon travail a été apprécié à Anderlecht. On m’a dit que je me croyais trop beau pour les RSCA Futures mais c’est faux", a déclaré Veldman dans un entretien accordé à la Dernière Heure.

"J’ai eu une opportunité folle d’entraîner l’équipe première mais je n’ai jamais refusé de coacher les U23. Quitter Anderlecht n’était pas mon choix. Le club voulait juste travailler avec d’autres personnes."

Malgré les félicitations de Wouter Vandenhaute, il reste un peu de rancoeur du côté de l'ancien intérimaire du Lotto Park : "Le fait d’avoir été annoncé dans un rôle à long terme et puis partir après si peu de temps, c’était décevant mais j’ai tourné la page".