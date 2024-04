📷 Cet enfant a vécu son rêve : l'idée unique du Club de Bruges avant la réception du Sporting d'Anderlecht

Le Club de Bruges se prépare pour la réception d'Anderlecht. Un jeune supporter a eu la chance d'imaginer le maillot qui sera porté par ses idoles lors de la rencontre.

Le Club de Bruges défiera le Sporting d'Anderlecht, ce dimanche (18h30), avec un maillot unique. Un maillot conçu par un tout jeune supporter, et qui est proposé à la vente en édition limitée. Une occasion unique pour les collectionneurs.

Plus de 500 supporters du Club, de moins de 13 ans, ont dessiné le maillot de leurs rêves. Les cinq candidatures les plus créatives ont participé à la phase finale, avec un jury composé, entre autres, d'Hans Vanaken et de la joueuse du Club YLA Saar Verdonck.

Le Club de Bruges avec un maillot unique contre le Sporting d'Anderlecht

"Stien, jeune fan du Club, a dessiné le maillot de ses rêves et a remporté le passionnant concours. Dimanche contre Anderlecht, le Club se produira dans "The Fourth", dont seulement 1.000 exemplaires seront mis en vente" a déclaré le Club sur son site Internet.

"Le maillot ne sera disponible que dans la boutique officielle du club" précise le FCB, qui ajoute que certains maillots ont déjà pu être distribués lors de l'entraînement collectif ouvert au public de ce mercredi.