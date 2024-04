🎥 Inarrêtable : Mika Godts, la nouvelle pépite belge titulaire à l'Ajax, offre encore un assist

L'annĂ©e 2024 pourrait bien ĂȘtre celle de Mika Godts. Le jeune ailier belge est titulaire Ă l'Ajax Amsterdam et rĂ©gale.

Il n'aura 19 ans qu'en juin prochain, mais Mika Godts va très probablement finir la saison en tant que titulaire à l'Ajax Amsterdam. Brillant en première partie de saison avec le Jong Ajax (6 buts en 14 matchs), Godts s'était blessé en fin d'année 2023 et n'a que récemment fait son retour dans l'équipe.

Mais il a directement réintégré le noyau A, et enchaîne désormais les titularisations. Déjà décisif face au PEC Zwolle (un assist), Mika Godts l'est encore ce jeudi soir contre Go Ahead Eagles. Et il a remis ça : après un beau débordement, l'ancien jeune du RSCA et de Genk a délivré un beau centre en retrait pour Anton Gaaei.

Mika Godts helpt Ajax de opperGaaei af te schieten! 🎯😼 pic.twitter.com/wBUogwzvMr — Play Sports (@playsports) April 4, 2024

Après son match contre le PEC Zwolle, on avait déjà pu remarquer que l'Ajax accentuait sa mise en avant des dribbles de Godts. On le sait : le tout jeune ailier est l'une des pépites de notre football, que le Racing Genk était très mécontent de perdre en début d'année 2023.

S'il continue sur sa lancée, Godts, sous contrat jusqu'en 2027, pourrait bien entamer la saison 2024-2025 dans la peau d'un titulaire important à l'Ajax Amsterdam. Formé à Anderlecht, Mika Godts avait rejoint Genk en 2020.

En équipes d'âge belges, Mika Godts est U19 depuis un an déjà et postule clairement pour intégrer l'équipe U21 de Gill Swerts lors de la prochaine trêve internationale.