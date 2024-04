📷 Des supporters furieux envoient un message clair à la Pro League

Le week-end dernier, Patro Eisden Maasmechelen a rendu la lutte pour la promotion encore plus excitante. Le club a remporté le derby limbourgeois 3-0 contre Lommel SK. Maintenant, il reste trois matchs, dont deux à l'extérieur... sans supporters.

Le Patro Eisden Maasmechelen a montré les dents à domicile face à Lommel SK. Le derby limbourgeois a été largement remporté par les locaux. Après cette victoire, le Patro n'est plus qu'à un point de la deuxième place.

Tout est encore possible pour les Limbourgeois et ils en sont conscients. Stef Peeters nous a confié après le match contre Lommel que le Patro n'avait rien à perdre. "Nous venons d'une division inférieure, donc tout est possible pour nous. Cela joue en notre faveur", a-t-il déclaré.

Il reste encore trois matchs dont deux à l'extérieur, commençant par celui de vendredi soir contre Zulte Waregem. Ensuite, il y aura un match contre le Beerschot lors de la dernière journée. Les supporters visiteurs ne seront cependant pas autorisés.

Les supporters ont lancé un message depuis les tribunes

Suite à des incidents survenus lors du match Patro Eisden-Jong Genk, un autre derby, le club a été sanctionné. Aucun supporter visiteur ne sera autorisé lors des trois derniers matchs à l'extérieur de la saison. Cela concerne les matchs contre SK Beveren (victoire 0-1), Zulte Waregem et Beerschot.

Les supporters de Patro ne sont clairement pas d'accord avec cette sanction et l'ont fait savoir avec une banderole lors du match contre Lommel.

"Dictature, insouciance, stupidité. Vos sanctions sont irrationnelles", peut-on lire sur une banderole dans les tribunes du Patro.