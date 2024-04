Hernan Losada à nouveau bientôt sur un banc de Pro League ? "J'ai l'intention de revenir"

Hernan Losada est un nom bien connu en Belgique. Cinq mois après son départ de Montréal, il est maintenant prêt à reprendre du service.

Bonjour Hernan, qu'avez-vous fait ces derniers cinq mois?

"Je suis en Argentine et j'ai l'intention de revenir à Anvers fin avril. Depuis ma carrière de joueur, je n'ai jamais vraiment arrêté. J'ai immédiatement commencé à travailler comme entraîneur après ma carrière. Cette courte pause maintenant m'a fait beaucoup de bien. Je n'avais pas pu passer un été en Argentine depuis 2005."

Avez-vous hâte de reprendre en tant qu'entraîneur?

"J'ai très envie de revenir dans le monde du football. En tant qu'entraîneur ? Avec plaisir ! Mais je n'exclus rien. Je veux surtout revenir travailler en Europe et de préférence intégrer un projet dès le début de la saison prochaine."

Plutôt en Belgique?

"Comme je l'ai dit : je n'exclus rien. Mais je veux revenir vivre en Belgique pour assister à la fin des Playoffs et ensuite pouvoir suivre de nombreux matchs de l'Euro et des Jeux Olympiques".

La Pro League après la MLS ?

Vous êtes un passionné de football. Je me souviens de la Coupe du Monde en Russie où vous étiez prêt à sacrifier votre sommeil pour regarder autant de matchs que possible.

"Je ne cesse jamais de regarder du football (rire). Je suis également au courant de tout ce qui se passe en Belgique et dans les autres championnats."

Quel regard porte-vous vos aventures américaines (15 mois à DC United, un peu moins d'un an à Montréal) ?

"J'ai vraiment apprécié. C'était une excellente expérience et un privilège de travailler en Amérique et au Canada. Dans deux langues différentes avec deux cultures complètement différentes, des façons de penser et de travailler différentes."

Dans des circonstances peu évidentes, selon ce que nous avons entendu?

"Je travaillais à chaque fois avec le plus petit budget de la compétition. Les deux fois, les analystes pensaient que nous allions finir dernier ou avant-dernier. C'était un peu comparable à notre promotion avec le Beerschot, où personne ne pensait qu'après une première phase aussi mauvaise, nous aurions encore une chance de monter."

Malheureusement, nous avons raté les Playoffs, deux fois d'un point. Je suis surtout fier de la progression que nous avons réalisée avec les jeunes de l'académie. C'est ce que je considère comme mon plus grand atout. Améliorer les jeunes et toujours performer malgré des moyens limités. À mon avis, nous avons tiré le maximum sur base de l'équipe et du budget. Bien que ce travail ait été sérieusement sous-estimé par certains."

Pouvez-vous expliquer cela?

"La meilleure analyse que l'on puisse faire d'un entraîneur est de regarder les circonstances et la valeur marchande d'une équipe au moment de sa prise en main. Et de les comparer à la fin de la saison. Combien a été vendu et combien a été acheté ? Y a-t-il eu une progression avec des investissements limités ? Oui ? Alors le travail de l'entraîneur est réussi".