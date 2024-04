Ivan Leko : "Dans un scénario idéal, ils ne devraient plus jouer pour le Standard"

Les joueurs qui ne sont plus concernés par l'avenir du Standard ne devraient plus jouer, a encore confirmé Ivan Leko en conférence de presse, ce vendredi. Toutefois, les choses ne sont pas si simples dans un effectif peu fourni...

Le message a été clair après la débâcle à La Gantoise, certains vont devoir montrer autre chose. Les joueurs qui ne sont plus concernés par l'avenir du Standard ne devraient plus jouer, et c'est aussi l'avis qu'a partagé Ivan Leko, ce vendredi en conférence de presse. Toutefois, le noyau n'est pas aussi large qu'il ne le voudrait...

"C'est le scénario idéal, mais on sait aussi qu'il y a des soucis dans l'équipe et du déficit, surtout sur certains portes. Si on veut être strict, ces joueurs ne doivent plus jouer. Le football est important aujourd'hui, mais c'est aussi important de regarder le futur."

Ivan Leko pourrait lancer de nouveaux visages en Europe Play-Offs

Assez évasif donc, sur la question de savoir si Steven Alzate le premier, mais aussi d'autres joueurs du Standard seront punis pour leur manque de combativité affiché à la Ghelamco, et plus globalement depuis plusieurs semaines. Néanmoins, Ivan Leko l'avait "promis" récemment et le confirme, les jeunes joueurs auront une sacrée belle carte à jouer.

"Il va y avoir des changements, des joueurs qui auront leur chance. J'aime les jeunes joueurs, qui ont de la grinta, de l'énergie et de la motivation. Mais ce sont eux qui doivent montrer qu'ils méritent de jouer. Les portes leur sont ouvertes, mais on ne va donner la place à personne. Ils ont une occasion à saisir. On compte sur le fait d'avoir de nouveaux jeunes joueurs pour nous aider à gagner des matchs et pour préparer le futur."

"Les Play-Offs 2, c'est la première étape parfaite pour se montrer. Si les jeunes montrent à l'entraînement qu'ils ont la bonne mentalité, la passion et l'envie de faire partie de l'équipe, il y a beaucoup de chances de les voir pendant les prochains matchs" a conclu Ivan Leko, faisant notamment référence à Cihan Canak, Hakim Sahabo et Ibe Hautekiet.