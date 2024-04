Le Standard à huis clos, Ivan Leko le regrette : "On punit ceux pour qui venir voir leur équipe représente tout"

Le Standard recevra OHL à huis clos, ce samedi (18h15). Selon Ivan Leko, priver les supporters de stade ne sera jamais la bonne solution pour contrer les débordements.

Déjà à sept points avant de débuter, le Standard a reçu un calendrier infernal pour commencer les Play-Offs 2. Un déplacement à La Gantoise, un match à huis clos et deux nouveaux déplacements, les Rouches ne retrouveront un Sclessin rempli (en tout cas occupé) que le 23 avril, contre Malines, plus d'un mois après leur dernier succès contre Eupen.

En conférence de presse, ce vendredi, Ivan Leko est revenu sur la sanction infligée au Matricule 16. Selon lui, mettre des matchs à huis clos n'est pas la bonne solution pour punir les débordements de certains supporters.

"La première chose à dire, c'est que c'est triste, comme tous les sports sans supporters. On punit les gens qui payent leur abonnement, qui travaillent et pour qui venir voir leur équipe représente tout. Et de notre côté, on est aussi privés du fait d'évoluer dans un magnifique stade."

Pour Ivan Leko, les huis clos ne sont pas la bonne solution

"Mettez des amendes et ce qu'il faut, mais le football doit être joué avec des supporters. Et ceci n'est pas l'opinion de l'entraîneur du Standard, mais bien celle d'Ivan Leko."

Le Croate l'a confirmé, il pourrait y avoir quelques modifications dans son effectif par rapport à la défaite à la Ghelamco. Toutefois, le T1 des Rouches ne peut pas faire ce qu'il veut, puisque son noyau n'est pas des plus fournis. "Espérons qu'on sera l'équipe qui trouve les meilleures solutions pour l'emporter" a conclu Leko.