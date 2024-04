Affluence record et rencontre riche en buts entre les Francs Borains et le RFC Liège

Les Sang & Marine se déplaçaient à Boussu pour y défier les Francs Borains à l'occasion de la 28e journée de Challenger Pro League.

Le RFB espérait battre son record d'affluence, c'est désormais chose faite. La belle affiche face à Liège s'est jouée devant 3650 supporters, un record.

La partie à enjeu a donc attiré les foules, les Francs Borains pouvaient assurer leur maintien tandis que Liège est toujours en course pour accrocher le Top-6.

Reno Wilmots (3e) mettait très rapidement les visiteurs aux commandes, et Liège dominait sans parvenir à faire le break. Sous pression, les locaux perdaient leur portier Saussez, blessé peu avant la demi-heure de jeu mais sortaient la tête de l'eau grâce à Attah Kadiri (39e) qui égalisait.

Reno Wilmots s'offrait un doublé peu après le repos (50e) et remettait les visiteurs en orbite, mais l'avance était de courte durée : Corentin Lavie (56e) égalisait moins de dix minutes plus tard.

Le score ne bougeait plus malgré le pressing liégeois. Les Borains tenaient bon et obtenaient un précieux point qui leur permet de valider le maintien en Challenger Pro League. Liège reste en embuscade à la 7ème place et doit encore affronter le Club NXT puis Jong Genk.