🎥 "Honte à vous" : humiliation historique pour l'Ajax, des supporters furieux attendent les joueurs

La saison déjà compliquée de l'Ajax, a tourné au cauchemard dimanche aprÚs-midi.

Ce dimanche d'Eredivisie était marqué par le 'Klassieker' qui opposait Feyenoord et l'Ajax, au Kuip de Rotterdam.

La rencontre folle et riche en buts restera dans l'histoire, avec une humiliation subie par l'Ajax qui a été corrigé 6-0.

Mika Godts (titulaire) et les siens ont subi la dure loi de l'actuel dauphin d'Eredivisie, les six buts de l'après-midi ont été plantés par Paixão (34e, 66e), Minteh (35e, 56e), Hancko (45e+2) et Timber (62e).

Après la rencontre, des supporters de l'Ajax en colère ont attendu à la Johan Cruijff Arena, le bus des joueurs. Alors que les insultes ou encore les "Honte à vous" fusaient de toute part, le capitaine Steven Bergwijn a tenté de calmer les esprits, tout comme John van 't Schip également descendu du bus pour s'adresser à la foule en colère, comme le révèle AT5.