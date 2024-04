"Ce sont les deux équipes les mieux placées pour décrocher le titre"

La course au titre bat son plein dans ces Champions Playoffs. Et les résultats de ce week-end avec les deux victoires brugeoises laissent planer le suspense.

Une victoire de Genk face à l'Antwerp, deux victoires brugeois (le Club face à Anderlecht et le Cercle à l'Union) : voici donc la course au titre relancée ?

L'écart s'est en tout cas resserré au classement et ce sont les spectateurs, qu'ils soient neutres ou pas, qui vont profiter des huit prochains matchs.

L'Union et Anderlecht "les mieux placés pour le titre"

"Genk et le FC Bruges ont fait la bonne affaire du week-end lors de cette deuxième journée des Champion Playoffs, en revenant à cinq longueurs de l’Union et d’Anderlecht, qui restent à mes yeux les deux équipes les mieux placées pour décrocher le titre mais devront faire attention", a déclaré Philippe Albert dans les colonnes du Soir.

Pour lui, l'Union a été "loin du niveau affiché" lors de la phase classique en prenant ces deux buts très rapides face au Cercle dimanche après-midi.

"Une équipe qui veut jouer le titre doit prendre six points sur six face au Cercle", ajoute Albert tout en pointant du doigt l'opportunité ratée du côté d'Anderlecht qui a perdu au Club. "Le Sporting doit en tout cas élever son niveau, insuffisant face à l’Antwerp et au FC Bruges, s’il veut aller au bout."