Burgess finalement suspendu contre Anderlecht ? "Que vont-ils inventer dans les prochaines semaines..."

Christian Burgess pourrait finalement purger sa suspension face à Anderlecht. Un véritable coup dur pour l'Union alors que certains n'étaient pas au courant dans le vestiaire.

Christian Burgess disponible face au Cercle mais pas aligné et finalement suspendu lors du déplacement à Anderlecht ? Une histoire qui sonne encore comme un gag belge mais qui pourrait bien faire mal à l'Union (LIRE ICI).

Le défenseur de l'USG a pris un rouge face à Genk lors de la première journée des Champions Playoffs et aurait dû écoper de deux matchs effectifs de suspension. Hors, sa sanction a été "adoucie" et il n'aurait qu'un match effectif et un avec sursis.

Les joueurs de l'Union n'étaient pas au courant

Mais le procureur du parquet Ebe Verhaegen aurait fait appel de cette décision qu'il jugerait trop clémente et cette information aurait été communiquée à l'Union samedi, ont rapporté La Dernière Heure et Sporza durant la rencontre face au Cercle dimanche.

Une information qui n'est pas arrivée aux oreilles des joueurs. "C'est une blague ?", a lancé d'un air surpris Anthony Morris après le match.

"Encore une histoire bien belge. Après, plus rien ne nous étonne. Je ne sais pas ce qu'ils vont encore réussir à inventer dans les prochaines semaines pour nous surprendre. On ne dira rien ici parce que les avertissements pleuvent assez vite à l'Union."

Blessin très nerveux

En conférence de presse après la rencontre, Alexander Blessin semblait, quant à lui, assez nerveux et a esquissé un sourire en coin quand la question lui a été posée.

"C'est difficile de trouver une réponse. Je pense que j'ai déjà un avertissement donc on verra ce qu'il se passera cette semaine. Si je commence maintenant, on va rester ici pendant une heure et je vais prendre un deuxième avertissement."

Pour rappel, l'entraîneur de l'Union a pris un avertissement de la part du parquet fédéral après avoir remis en cause l'intégrité des arbitres (LIRE ICI).