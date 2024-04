Le malaise Igor Thiago grandit au Club de Bruges : "Il a commis une faute professionnelle !"

Le Club de Bruges s'est imposé face au PAOK ce jeudi soir en quarts de finale retour de la Conference League (1-0). Une victoire qui aurait presque un goût amer.

En effet, après avoir ouvert le score en début de match, le Club de Bruges a couru pendant le reste de la rencontre après son deuxième but. Deuxième but qui n'est finalement jamais arrivé, alors que les Brugeois ont eu plusieurs grosses occasions. Notamment via Igor Thiago.

L'attaquant brésilien n'a plus marqué depuis le 30 janvier, et cela se ressent énormément. Ce jeudi, il a montré un énorme manque de confiance devant le but. Et une nervosité palpable.

En première mi-temps, il a écopé d'une carte jaune stupide pour un mauvais geste sur un adversaire. Cela le fera rater le match retour. Ensuite, alors que Bruges avait l'occasion de 2-0, il a tiré le penalty en plein sur le gardien du PAOK.

Si on peut défendre Thiago - comme l'a fait son capitaine Hans Vanaken en après-match - suite à son penalty manqué, sa carte jaune ne passe pas. C'est l'avis des commentateurs de la RTBF, Philippe Albert et Alexandre Teklak.

Tandis qu'Albert a désigné ce geste comme "une faute professionnelle", Teklak a insisté sur sa stupidité. "C'est bête, idiot de faire ça. Contre le Cercle en phase classique, c'est comme s'il avait demandé sa deuxième jaune. Il peut mettre son équipe en péril. J'espère que son entraîneur (Nicky Hayen, nda), peut intervenir."