Les pistes se brouillent déjà pour Arnaud Bodart : "Il n'y a pas d'intérêt !"

Le Standard joue actuellement les Europe Play-offs. Après des débuts très décevants dans cette mini-compétition (1 point sur 6 après une défaite contre La Gantoise et un match nul contre OHL), les Liégeois semblent déjà hors-course pour décrocher un ticket européen.

Au terme de cette saison très compliquée, les Rouches vont devoir remodeler leur effectif. Dragus est en route vers Trabzonspor, tandis qu'Alzate va retourner à Brighton.

L'un des dossiers chauds lors du mercato estival concernera Arnaud Bodart. A 26 ans, le gardien sélectionné chez les Diables Rouges est de nouveau cité à l'étranger.

Sudinfo expliquait en effet que les Glasgow Rangers - entraînés par Philippe Clement - s'intéressaient à son profil et désiraient le recruter en remplacement de Jack Butland. Le club écossais n'aurait cependant pas encore déposé d'offre.

Ce jeudi, le journaliste spécialisé en transferts Sacha Tavolieri explique que selon ses informations, il n'y aurait pas d'intérêt de la part des Rangers. Recruter au poste de gardien ne serait actuellement pas une priorité du côté de l'Ibrox Stadium.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🔵 #RangersFC family! There’s NO current interest by the Scottish club for the Belgian goalkeeper Arnaud Bodart.



🧤 Goalkeeper sector isn’t a priority sector to reinforce for this summer. Sources denied the news. #RSCL pic.twitter.com/v5co9zYzJV