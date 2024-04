Rien ne va plus dans le vestiaire de Karel Geraerts !

L'entraîneur de Schalke 04 serait-il en train de perdre ses hommes ? Tout le club est embarqué dans une course au maintien et rien ne semble aller dans le vestiaire.

Deux points et six rencontres : voilà ce qui sépare Schalke 04 d'un possible cauchemar en deuxième division allemande. Le club de la Ruhr est plus proche que jamais de la descente en D3 à quelques journées de la fin.

Et si dans ces cas-là, un entraîneur tente le tout pour le tout en galvanisant ses joueurs, il semblerait que rien ne se passe comme prévu pour Karel Geraerts.

En effet, l'ancien T1 de l'Union Saint-Gilloise avait été pointé du doigt par le journal allemand Bild pour avoir semé "le chaos, l'instabilité et la peur" au sein de l'effectif.

Geraerts renvoie un joueur en U23

Le même quotidien a rapporté ce jeudi qu'un joueur avait pété les plombs dans le vestiaire. Ainsi, Dominick Drexler aurait envoyé un lait chocolaté dans le mur, dont les éclaboussures auraient touché des joueurs. Un comportement qui n'a pas plus à Geraerts qui a renvoyé son attaquant dans le noyau U23.

Outre les problèmes sportifs, on apprenait récemment que les finances du club seraient au plus mal et qu'il pourrait songer à vendre son stade dans lequel il joue depuis 2001 (LIRE ICI).

