Le Schalke 04 de Marc Wilmots et Karel Geraerts, à trois points de la D3 allemande, pourrait prendre une mesure drastique !

Schalke 04, dont le directeur sportif est Marc Wilmots et l'entraîneur Karel Geraerts, est 14e de 2.Bundesliga. En cas de nouvelle descente, le club pourrait devoir... vendre son stade.

Depuis le 20 avril 2021, et cette défaite scellant la descente du club sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld, rien ne va plus à Schalke 04. Le club de Gelsenkirchen n'est jamais parvenu à retrouver l'élite et, pire encore, joue désormais pour sa survie en deuxième division allemande.

Après 27 journées, le club ne compte que deux longueurs d'avance sur la position de barragiste de Kaiserslautern, qui a pourtant validé sa place en... finale de Coupe d'Allemagne contre Saarbrucken, et trois longueurs d'avance sur la place de descendant direct de Rostock.

De tels résultats sportifs, cela pèse évidemment sur les finances du club, qui ne peut plus vivre au même rythme que lors de la précédente décennie.

Le Schalke 04 de Wilmots et Geraerts pourrait devoir vendre son stade

Depuis début janvier, le nouveau directeur sportif de Schalke 04 se nomme Marc Wilmots, et il a toujours maintenu sa confiance en Karel Geraerts malgré les résultats négatifs.

Toutefois, la réalité est que Schalke 04 est à trois points de la D3, et que le club devra prendre de grosses mesures, le cas échéant. Celle de vendre son stade, notamment, comme l'annonce le Bild. La mythique Veltins Arena de Gelsenkirchen, aussi connue sous le nom d'Arena AufSchalke, accueille les matchs de Schalke depuis 2001.

Ce stade a notamment accueilli cinq matchs de la Coupe du Monde 2006, les championnats du Monde de hockey sur glace en 2010, le "German Darts Open" de 2018 et sera le théâtre de quatre matchs de l'Euro 2024, dont l'alléchant Espagne - Italie du groupe B.