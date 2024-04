"Si Anderlecht devient champion, ce ne sera pas grâce à lui..."

Anderlecht est plus que jamais engagé dans la course au titre. Ce week-end, une rencontre capitale contre l'Union Saint-Gilloise est au programme. Une victoire, et les Mauve et Blanc feraient un énorme pas vers le sacre.

Il reste encore huit matchs à jouer dans les Champions Play-offs. Le chemin est donc encore long. Patrick Goots, légende de l'Antwerp, considère en tout cas que si Anderlecht devient champion, ce ne sera pas grâce à son attaquant Kasper Dolberg. "Si Anderlecht devient champion - ce dont je doute - ce ne sera pas grâce à Dolberg", a déclaré Goots à Humo. "Treize buts en championnat, dont trois penaltys : j'en marquais aussi autrefois. Mais c'était face aux équipes qui se battaient pour le maintien." "C'est plus facile dans un grand club", souligne ensuite Goots. "Seulement, Anderlecht ne veut pas être dominant, et cela rend la tâche difficile pour un joueur comme Dolberg." "Prenez Luis Vázquez, qui a déjà marqué sept buts. Ce n'est pas beaucoup moins que Dolberg, surtout si vous enlevez ses penaltys, bien qu'il soit généralement remplaçant." En attendant, Dolberg n'a plus marqué depuis un mois chez les mauves. Son dernier but remonte au 9 mars 2024, contre le RWDM. Le Danois se montre inconstant dans ses performances.