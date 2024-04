Un ancien joueur d'Anderlecht critique Kompany : "Vercauteren était plus humain"

Vincent Kompany a placé la barre haute à Anderlecht. Les joueurs qui ne répondaient pas à ses exigences jouaient peu. Cela incluait également Michel Vlap, pour lequel Anderlecht a tout de même payé une importante somme.

La collaboration avec Vincent Kompany n'a pas toujours été facile. Cependant, Michel Vlap a beaucoup de respect pour ses connaissances tactiques. "Chaque situation qu'il évoquait, vous la revoyiez dans un match. C'était tout simplement absurde", a confié le milieu de terrain néerlandais à Voetbal International.

Vlap aurait préféré qu'on lui parle davantage. "Pour moi, les meilleurs entraîneurs sont ceux qui peuvent gérer un groupe d'individus. Chaque joueur est différent. Vous devez vous demander : 'comment puis-je motiver quelqu'un, comment puis-je le garder avec moi ?'"

"Pour Kompany, Manchester City était la norme. Je venais tout juste de Frise (province des Pays-Bas dans laquelle se situe Heerenveen, NDLR) et j'avais l'habitude qu'un entraîneur vienne me parler quand je ne jouais pas : 'Tu ne démarres pas, peut-être que tu entreras, donne tout'."

Vercauteren savait parler à Vlap

"A Anderlecht, j'ai vécu des situations où je jouais bien un match, mais le match suivant, j'étais sur le banc ou pas du tout dans la sélection. Et personne ne m'en parlait."

Franky Vercauteren, qui était d'abord l'entraîneur principal, lui correspondait plus. "Avec Franky Vercauteren, j'ai d'abord eu un entraîneur qui a su plus me toucher sur le plan humain. À mon avis, c'est quand même le plus important pour un entraîneur."