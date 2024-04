"Titre truqué" d'Anderlecht en 2014 : Duchâtelet baisse les bras, mais charge la justice belge

Roland Duchâtelet avait fait sensation il y a deux ans en annonçant qu'il portait plainte officiellement contre le RSC Anderlecht et d'autres parties. En cause : le titre de 2013-2014, qu'il jugeait truqué.

Rappelons le scénario : en 2014, le Standard de Liège dispose d'une belle avance sur ses concurrents au début des Playoffs. Mais le Sporting d'Anderlecht réalise une superbe remontée au classement, et remporte un 33e titre de champion de Belgique.

Suite à "l'opération Mains Propres" en 2018, le président du Standard à l'époque, Roland Duchâtelet, en acquiert la certitude : Mogi Bayat et le Racing Genk auraient participé à un trucage de grande ampleur, pour offrir le titre au RSC Anderlecht. Le match qu'il pointe du doigt : Anderlecht-Genk, remporté 4-0 durant ces PO1.

Une victoire bien trop facile, selon Duchâtelet. Résultat : en février 2022, après l'Opération Mains Propres et notamment l'émission d'investigation "Le Milieu de Terrain" de la RTBF, l'ex-président du Standard porte officiellement plainte contre Anderlecht, Genk, Pelé Mboyo, Anthony Vanden Borre et contre X.

Roland Duchâtelet abandonne

Mais Het Laatste Nieuws rapporte que deux ans plus tard, Roland Duchâtelet a perdu espoir, et n'ira pas plus loin dans ses démarches. "J'ai naïvement cru que la justice fonctionnerait. Mais ni la cellule football ni même la justice ne semble avoir interrogé les personnes impliquées", explique-t-il au média néerlandophone.

"Après que l'affaire ait éclaté en 2018 et que des boîtes de montres vides aient été découvertes chez Mogi Bayat, il n'y avait plus aucun doute. L'avocat de Bayat essayait de nous faire croire que son client collectionnait les boîtes de montre, ce que personne au monde ne fait", ironise Duuchâtelet.

"La télévision nationale (la RTBF, nda) a montré des preuves que les Playoffs ont été truqués. Je pensais que ça pourrait être résolu. Mais c'est sans compter sur le fait que la justice ne se préoccupe pas de matchs truqués", poursuit l'ancien dirigeant du Standard. "Le Standard est la principale victime ici, car son histoire aurait pu être différente en cas de titre".

Roland Duchâtelet conclut avec un tacle à destination de la fameuse "cellule football" créée suite à l'Opération Mains Propres : "Je suggère qu'elle soit supprimée, car elle ne sert à rien. Au contraire, les policiers engagés par cette cellule ont coûté 2 millions d'euros au contribuable, pour des résultats inexistants".