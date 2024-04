Arnaud Bodart avait pourtant été héroïque : "Le communiqué des supporters m'a secoué"

Match riche en buts entre le Standard et Saint-Trond. Et donc d'ayrant plus frustrant pour Arnaud Bodart, surtout au vu de la physionomie des dernières minutes.

En détournant le penalty d'Aboubakary Koita à l'heure de jeu, Arnaud Bodart pensait bien avoir fait basculer le match en faveur du Standard. Deux minutes plus tard, William Balikwisha donnait l'avance aux Rouches. Mais même avec le 1-3 signé Kanga dans les dix dernières minutes, les visiteurs ne sont pas parvenus à conserver leur avance. "C’est le foot. Les choses n’arrivent jamais par hasard mais pour le même prix, si le Standard était dans une bonne phase, elle rentre" déclare le gardien liégeois au micro de la RTBF. Bodart veut voir le verre à moitié plein : "On a très mal commencé le match, mais on a montré une superbe réaction. Toute la saison, on la passe sur un terrain en herbe, aujourd’hui, c’est un synthétique. Je ne vais chercher d’excuses, mais c’est un paramètre à prendre en compte en football". Le Stanadard va mieux mais reste fragile Malgré la déception des dernières minutes, l'équipe a offert une belle réaction à Ivan Leko et aux supporters, qui avaient manifesté leur mécontentement dans un communiqué : "Je ne sais pas si tout le monde l’a vu. Moi, je l’ai vu. Si ça secoue ? Oui, ça secoue. Mais il y en a chez qui ça ne secoue pas parce qu’on sait que la saison a été catastrophique pour le Standard". Le dernier rempart comprend la frustration des supporters : "Ils ont montré un superbe visage toute la saison, nous, ça a été l’inverse. Ils ont été exemplaires, ils nous ont offert des tifos incroyables. A un moment donné, c’est clair que ça se comprend. La situation va changer. Comment ? En passant par nous sur le terrain". Le rendez-vous est (à nouveau) pris pour le weekend prochain, ce sera du côté de Westerlo.