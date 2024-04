Le Standard a réagi mais reste fragile : "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je ne comprends pas"

Le Standard a disputé l'un de ses meilleurs matchs sous Ivan Leko à Saint-Trond. Mais la fin de match l'a montré, il lui reste du boulot.

Cela aurait dû être le but qui clôturait la rencontre. En anticipant une passe en retrait un peu trop molle pour devancer Zion Suzuki et inscrire le 1-3 à dix minutes de la fin, Wilfried Kanga aurait dû sécuriser la victoire du Standard au Stayen.

Mais Saint-Trond a ensuite poussé et frait craquer le Standard par deux fois. Kanga ne se l'expliquait pas : "Je ne sais pas ce qu’il s’est passé en fin de match, je ne comprends pas. On gagnait 1-3 donc on doit toujours repartir d’ici avec les trois points, ce n’est pas normal" a-t-il déclaré au micro d'Eleven.

Le double buteur du soir reste sur sa faim : "On fait un bon match contre une bonne équipe, il y a eu des occasions des deux côtés, mais on est toujours un peu inconstant dans un match. On repart avec des regrets, on ne peut pas se contenter de ce point".

Kanga passe la barre des 10 buts

A titre personnel, l'attaquant franco-ivoirien peut se montrer satisfait de son match. Auteur de ses deux premiers buts en Playoffs, il porte son total de la saison à 11 réalisations, en plus de son travail dos au but et de ses déviations pour Kelvin Yeboah.

Le Standard pourra-t-il se reposer sur ce duo la saison prochaines ? Les deux attaquants ne sont que prêtés, mais les Rouches feront tout pour les conserver, comme l'a confirmé Ivan Leko.