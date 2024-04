L'Union n'y arrive toujours pas : et si commencer les Play-offs en tête était finalement un cadeau empoisonné ?

Les Play-offs nous ont déjà offert leur lot d'émotions après seulement 3 journées. Anderlecht est le nouveau leader, le Club de Bruges monte en puissance... et l'Union a perdu sa place de leader après un 0 sur 9.

Article co-écrit avec Aernout Van Lindt (Voetbalkrant)

L'Union est entrée en play-offs en tant que leader confortable, mais après trois journées et autant de défaites (un 0 sur 9), l'équipe bruxelloise a perdu la tête. Est-ce juste un passage à vide, ou le début d'un problème plus important ? Cela devra encore être confirmé au cours des sept prochaines semaines, bien entendu.

Le fait que l'on parle encore du Club Bruges comme possible favori pour le titre? Personne n'aurait osé le prédire il y a trois semaines, mais c'est désormais l'avis général des analystes. La division des points reste une épine dans le pied pour beaucoup, mais jusqu'à présent, elle n'a pas été abolie.

Mieux vaut être chassé que chasseur ?

Entrer en play-offs en tant que leader ? C'est un peu se sentir comme une proie chassée. Tous les analystes conviennent qu'il vaut mieux être le chasseur que la proie. Cependant, les statistiques des dernières années racontent une toute autre histoire...

La saison dernière, Genk est entré en play-offs en tant que leader, avec l'Union en deuxième position à égalité de points. Pourtant, c'est finalement l'Antwerp qui a remporté le titre après une fin de saison très disputée, où tout était encore possible.

© photonews

Il y a un an, l'Union en tant que leader a finalement été dépassée par le Club de Bruges en play-offs. L'année précédente, le Club de Bruges a tout juste empêché Genk de le rattraper - à égalité de points malgré une avance confortable.

Et cela, même lors des années avec seulement 'seulement' six matchs en play-offs, alors qu'avant et à nouveau cette année, il y a dix matchs dans le sprint final. Pourtant, il faut remonter à 2014-2015 pour trouver une autre équipe que le champion 'régulier' remportant le titre : à l'époque, c'était La Gantoise qui avait dépassé le Club de Bruges.

Une vraie lueur d'espoir pour l'Union !

A 8 reprises, l'équipe terminant en tête de la phase régulière est donc devenue championne en playoffs. Cela n'a pas été le cas à 5 reprises. Avec donc ce bilan de 8 sur 13, l'Union a donc statistiquement 62 % de chances de remporter le titre !

© photonews

Les deux désillusions vécues par l'Union les années précédentes sont un véritable handicap mental. Cependant, malgré la situation actuelle, l'Union peut encore influencer sur son destin.

S'ils remportent leurs sept prochains matchs et qu'Anderlecht ne suit pas la cadence, ils seront champions. Le Club Bruges ne semble soudainement plus hors course. Derrière, Genk, le Cercle ou l'Antwerp pourraient également créer la surprise.