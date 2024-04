Cinq clubs belges en Europe... mais pas le troisième du championnat ? La Pro League pourrait bientôt encore faire le tour du Monde

Imaginons un scénario où le septième du championnat recevrait un billet pour la Coupe d'Europe, le sixième aussi... mais pas le troisième. Ce scénario, il est possible, en Belgique... et pas si rocambolesque.

"Les Play-Offs sont imprévisibles". La campagne publicitaire d'Eleven/DAZN pour préfacer le sprint final n'a pas menti. Après trois journées, la vapeur est totalement renversée.

Gagnante de la phase classique, l'Union Saint-Gilloise pourrait perdre sa place dans le top 2 en cas de revers contre le Club de Bruges, dimanche. Des Blauw & Zwart qui, amorphes il y a quelques semaines, ont désormais retrouvé un petit espoir de titre et sont bien décidés à jouer le coup à fond, sous la houlette d'un Nicky Hayen qui pourrait tout de même quitter le navire en fin de saison.

Si Bruges bat l'Union, c'est... le Racing Genk qui pourrait aussi se retrouver tout heureux de figurer à une petite longueur du podium, si évidemment les Limbourgeois parviennent à tirer le meilleur de la réception du Sporting d'Anderlecht.

La Jupiler Pro League nous offre encore un scénario fou

Quoi qu'il arrive, les Unionistes seront européens. Les pensionnaires du Parc Duden, grâce à leur siège de leader conservé au soir de la trentième journée, se sont qualifiés pour le deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Si la RUSG termine hors du top 4, elle prendra donc, tout de même, le quatrième billet qualificatif.

L'Union, elle jouera aussi la finale de la Coupe de Belgique, le 9 mai prochain contre l'Antwerp, soit entre la 37e et la 38 journée de championnat. Une 38e journée qui sera la manche retour de la 34e journée disputée le week-end prochain, et qui verra donc l'Union recevoir Bruges, Anderlecht accueillir Genk et le Cercle se rendre à l'Antwerp.

Cette finale, elle permettra de distribuer le troisième meilleur ticket européen, qualificatif pour les barrages de l'Europa League. Pour le champion en titre, qui n'a pas encore pris le moindre point ni même... marqué dans ces Play-Offs, l'occasion de tout de même empocher un ticket européen est rêvée.

La Belgique distribue cinq billets à ses clubs, les deux premiers étant réservés à la Ligue des Champions. C'est donc le troisième classé qui pourrait affronter le vainqueur des Europe Play-Offs pour une place dans les tours préliminaires de la Conference League. Le troisième potentiellement pas qualifié pour l'Europe, au détriment du septième, du sixième... ? La Belgique pourrait encore faire le tour du Monde dans quelques semaines.