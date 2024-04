Plus déroutant que Coman, Démbélé ou Leao ? Les chiffres qui font de Jérémy Doku le meilleur dribbleur de la planète

Jérémy Doku n'en finit plus d'impressionner avec Manchester City cette saison. Les statistiques confirment son apprentissage à grande vitesse.

Dans son rapport mensuel, le CIES passe en revue les différents secteurs de jeu pour laisser les chiffres désigner les meilleurs joueurs du monde à leur poste. De quoi rappeler, s'il le fallait encore, les dégâts provoqués par l'explosivité de Jérémy Doku.

A en croire les interprétations de l'étude, le Diable Rouge est tout simplement le joueur le plus percutant de la planète football.

Pour affirmer cela, le CIES a croisé les données de dribbles tentés et réussis, ainsi que le niveau sportif du match dans lequel le geste a été réalisé.

Le Belgique, terre de dribbleurs

Doku se classe loin devant Michael Olise (Crystal Palace) et Kingsley Coman (Bayern Munich). Des garçons comme Ousmane Dembélé, Rafael Leao ou Khvicha Kvaratshkelia complètent le top 10 des cinq plus grands championnats.

En dehors du Big Five, un certain Johan Bakayoko arrive à la cinquième place, devant Antonio Nusa (septième) et Christopher Bonsu Baah (neuvième).