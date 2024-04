Une seule option aurait pu convaincre Eden Hazard de continuer : "Pour jouer avec mon gars"

Quelques mois après son départ du Real Madrid, Eden Hazard a fini par raccrocher les crampons. Il confirme que l'envie n'y était plus.

Jusqu'à l'annonce de sa retraite, beaucoup de clubs ont été cités pour offrir un dernier challenge à Eden Hazard. Plusieurs équipes de MLS avaient notamment été évoquées.

Et cela n'était pas pour lui déplaire : "A la base, je m'étais dit que j'allais finir ma carrière en Amérique. C'est pas mal la MLS, pour y jouer encore deux ou trois ans. En rigolant, je disais à Christian Benteke que j'allais partir à Washington avec lui" explique-t-il à VOO Sport.

Eden Hazard n'aurait pas été contraire une dernière pige avec Benteke, qu'il connait depuis tout petit en équipe nationale : "Pour jouer avec mon gars. En plus, il marque encore des buts, lui. Ca aurait été facile de lui mettre quelques ballons pour le faire marquer".

La tentation de la MLS

Mais Hazard a préféré s'arrêter là. "Il y n'y avait pas que l'aspect football, il fallait bouger tout le monde. C'est un peu ça qui m'a freiné". Mais en creusant un peu, il avoue sans détour que la motivation manquait.

"Honnêtement, l'envie de jouer au foot n'y était plus non plus. Si j'avais vraiment eu envie de continuer à jouer, je serais parti quelque part, même s'il fallait déménager. Mais j'avais l'impression de ne plus avoir besoin de jouer au foot. Pas pour juste gagner de l'argent et regretter mon choix deux ou trois semaines après" avoue-t-il. Eden Hazard reste toujours aussi sincère, que ce soit pour évoquer les bons moments comme les moins bons.