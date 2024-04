🎥 Doku et De Bruyne avaient pourtant sonné la révolte ! Mais le but 100 % belge n'a pas suffi face au Real

Manchester City a longtemps buté sur la défense du Real Madrid. Mais tout s'est accéléré à la montée de Jérémy Doku.

Comme lors du match aller, le Real Madrid n'a pas mis longtemps à ouvrir le score : avant la fin du premier quart d'heure, Rodrygo s'y reprenait à deux fois pour tromper Ederson.

Sauf que contrairement à la semaine passée, la réaction mancunienne n'a pas été aussi fulgurante. Le Real a bien contenu City.

Kevin De Bruyne a tenté sa chance mais ses tirs ont été détournés par Lunin. Et puis Jérémy Doku a fait son entrée au jeu.

Le Real Madrid qualifié malgré tout

Monté à la 72e, le Diable Rouge se montrait décisif quatre minutes plus tard. Dans son registre caractéristique, Doku a passé Valverde avant de déclencher un centre-tir repoussé par Antonio Rüdiger.

Un certain Kevin De Bruyne traînait par là pour conclure un but 100% belge et permettre à City de revenir à hauteur dans cette double confrontation.

Une égalisation qui envoyait les deux équipes aux prolongations, et même aux tirs au but. Et à ce petit jeu, c'est le Real qui a fini par se qualifier pour les demi-finales en s'imposant 3-4 lors de cette séance. Les Madrilènes rencontreront le Bayern Munich, victorieux 1-0 d'Arsenal.